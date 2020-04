Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un échec à 20M€ dans l’opération Neymar ?

Publié le 4 avril 2020 à 9h45 par Th.B.

Alors que le PSG aurait donné son aval au FC Barcelone concernant les trois joueurs proposés par le Barça pour le transfert de Neymar l’été dernier, un manque de 20M€ aurait fait capoter l’opération, mais pas seulement. Explications.

C’était sans contestation possible le gros feuilleton du dernier mercato estival avec le dossier Paul Pogba. Neymar a semblé à deux doigts de rejoindre le FC Barcelone qui s’est entretenu à maintes reprises avec le PSG pour parvenir à trouver un accord pour le transfert de la star auriverde. Pour atteindre un terrain d’entente avec leurs homologues parisiens, les dirigeants du club culé auraient proposé d’inclure trois joueurs dans l’opération et auraient reçu le feu vert du PSG pour mener à bien cette opération, à 20M€ près…

Le PSG aurait donné son accord pour l’échange de joueurs, mais pour pour l’indemnité de transfert