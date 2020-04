Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça a fait une grande promesse à Neymar !

Publié le 4 avril 2020 à 8h45 par A.M.

Toujours bien décidé à s'offrir Neymar cet été, le FC Barcelone avait même promis au Brésilien que son retour s'effectuerait au plus tard durant le mercato 2020. Reste à savoir si le Barça est en mesure de tenir sa promesse.

Le feuilleton Neymar n'en finit plus. En pleine période de confinement imposée par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la presse catalane ne cesse d'évoquer le retour du Brésilien au FC Barcelone un an après son transfert avorté. L'été dernier, le numéro 10 du PSG avait effectivement tout fait pour effectuer son grand retour en Catalogne, mais le club blaugrana ne s'était jamais entendu avec les Parisiens concernant les modalités d'un transfert. Malgré tout, le Barça n'aurait aucune intention d'abandonner ce dossier. Et pour cause, la direction catalane l'a promis à Neymar...

Le Barça a promis à Neymar de le recruter au plus tard cet été