Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers un retour de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 4 avril 2020 à 8h30 par Th.B.

Transféré à la Juventus à l’été 2018, Cristiano Ronaldo serait nostalgique de son expérience au Real Madrid alors qu’un départ du club piémontais pourrait se dessiner lors des prochaines semaines.

Après 9 saisons passées au Real Madrid où il a remporté pas moins de 16 titres, 4 Ligues des champions ainsi que la tant attendue Décima en 2014, Cristiano Ronaldo a également marqué l’histoire du club en devenant la meilleur buteur de la Casa Blanca de tous les temps. Alors forcément lorsqu’il a mis fin à son aventure merengue pour rejoindre la Juventus en 2018, le Portugais a laissé un vide au Real Madrid, qu’il pourrait lui-même venir combler à l’intersaison. En effet, la Vieille Dame est confrontée à une situation économique délicate à cause de la pandémie du Coronavirus qui a forcé la suspension temporaire des championnats. Percevant un salaire annuel de 31M€, Cristiano Ronaldo ne pourrait pas recevoir l’intégralité de ses revenus d’après Il Messaggero qui évoque dernièrement un éventuel départ du Portugais.

« Le Real Madrid lui manque beaucoup »