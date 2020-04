Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a déjà une alternative à Haaland

Publié le 4 avril 2020 à 5h15 par T.M.

Le Real Madrid semble avoir fait d’Erling Braut Haaland une priorité pour cet été. Et si ce dossier venait à échouer, Zinedine Zidane pourrait déjà compter sur une option de rechange.

En attendant de lancer son assaut pour Kylian Mbappé en 2021, quand il n’aura plus qu’un an de contrat au PSG, le Real Madrid pourrait tout de même frapper fort cet été. Et la priorité semble se précise un peu plus puisque la Casa Blanca serait tout tombée sous le charme d’Erling Braut Haaland. 6 mois après son arrivée au Borussia Dortmund, le Norvégien pourrait faire ses valises pour Madrid, mais ce dossier sera bien évidement compliqué. Pour venir épauler Karim Benzema, Zinedine Zidane pourrait donc devoir revoir ses plans.

« J’aimerais jouer là-bas »