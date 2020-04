Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bartomeu est seul contre tous pour Neymar !

Publié le 4 avril 2020 à 4h30 par T.M.

Cet été, le FC Barcelone aurait l’intention de retenter sa chance pour Neymar. Une volonté qui serait avant celle de Josep Maria Bartomeu, président du club catalan.

L’avenir de Neymar fait encore et toujours parler. Pas un jour ne passe sans que le Brésilien se retrouve au centre des discussions. Et si Leonardo n’avait rien lâché l’été dernier, cette fois, la porte pourrait bien s’ouvrir. Le FC Barcelone aurait ainsi l’intention de revenir à la charge, voulant cette fois réussir son coup et ramener Neymar au Camp Nou. Problème, du côté de la Catalogne, le retour du joueur du PSG ne ferait clairement pas la priorité et au sein de la direction du Barça, les divergences seraient flagrantes.

Une idée de Bartomeu ?