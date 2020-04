Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un club anglais lance les grandes manœuvres pour Coutinho !

Publié le 3 avril 2020 à 17h00 par La rédaction

Actuellement prêté au Bayern Munich, Philippe Coutinho est censé retourner du côté du FC Barcelone à l’issue de la saison. Cependant, le Barça souhaiterait s’en séparer, et Chelsea est à l’affût…

L’avenir de Philippe Coutinho semble bien loin du FC Barcelone. Après avoir quitté Liverpool en janvier 2018 pour rejoindre le Barça, Coutinho semble près d’un retour en Premier League. Le Bayern ne souhaite pas lever l’option d’achat présente dans le contrat de Coutinho, actuellement prêté chez les Bavarois. Ils estiment que les 120M€ demandés par le Barça ne représentent pas le prix du joueur. Ce qui devrait permettre à d’autres clubs de tenter le coup…

Chelsea a contacté Coutinho

Ainsi, Nicolo Schira annonce que des contacts ont été établis entre Chelsea et Coutinho pour une éventuelle arrivée de l’international brésilien l’été prochain du côté de Londres. Si la possibilité d’un prêt est évoquée, une offre d’une somme comprise entre 60 et 80M€ pourrait convaincre les dirigeants barcelonais de laisser filer Coutinho. La bonne relation entre les dirigeants de Chelsea et le représentant de Coutinho, Kia Joorabchian, qui est au beau fixe, pourrait faire pencher la balance dans ce dossier, alors que Tottenham, Arsenal, Manchester United ou encore Leicester sont sur le coup…