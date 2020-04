Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette destination probable pour Cavani…

Publié le 3 avril 2020 à 15h15 par La rédaction

En Italie, on affirme que le club de Naples songerait à relancer le dossier Cavani. Le Napoli aurait désormais de réelles chances. Explication.

Comme analysé par le10sport.com , Edinson Cavani se retrouve aujourd’hui dans une situation relativement délicate sur le mercato : alors que son contrat prend fin dans trois mois avec le PSG et que son accord avec l’Atletico de Madrid a été mis à mal par les épisodes de janvier, le buteur uruguayen est désormais dans le flou. Surtout que son calibre financier le rend hors de portée de la plupart des clubs intéressés, comme Boca Juniors.

Naples y croit à nouveau…