Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez est passé à côté d'un très gros coup !

Publié le 3 avril 2020 à 16h00 par La rédaction

Dans une interview donnée à Mundo Deportivo, le président du Racing Club Victor Blanco annonce que Lautaro Martinez avait reçu une offre du Real Madrid, lorsque le joueur n’était âgé que de 18 ans.

Le Real Madrid doit désormais s’en mordre les doigts. Dans une interview accordée à Mundo Deportivo , le président du Racing Club Victor Blanco a annoncé que la Casa Blanca avait formulé une offre de transfert pour l’international argentin… il y a 5 ans. Alors âgé de 18 ans, Lautaro n’était même pas encore professionnel…

«Lautaro Martinez avait dit non à Madrid»