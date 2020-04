Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ansu Fati plus que jamais sur le départ ?

Publié le 3 avril 2020 à 13h30 par La rédaction

Révélé cette saison comme étant l’un des plus gros cracks de sa génération, Ansu Fati pourrait bien quitter le FC Barcelone, en prêt, la saison prochaine.

C’est une des révélations de l’année du côté du FC Barcelone. Ansu Fati, 17 ans, a déjà disputé 24 rencontres toutes compétitions confondues avec le FC Barcelone depuis le début de la saison, pour 4 buts et 1 passe décisive en Liga. Un bon bilan donc pour ses débuts en tant que professionnel. Cependant, tout pourrait ne pas se passer comme prévu pour le jeune barcelonais…

Vers un prêt pour Ansu Fati ?