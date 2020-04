Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Griezmann, Neymar... Mbappé à l'origine d'un coup de tonnerre au PSG ?

Publié le 3 avril 2020 à 11h15 par A.M.

Alors que l'idée d'un échange entre Neymar et Antoine Griezmann prend clairement forme, Kylian Mbappé pourrait bien être le déclencheur de ce deal, bien malgré lui.

Plus le temps passe, plus l'hypothèse d'un échange colossal entre Neymar et Antoine Griezmann prend forme. Il faut dire que le FC Barcelone a fait du Brésilien sa priorité mais semble dans l'incapacité de répondre aux exigences financières du PSG qui réclamerait au moins 150M€. Par conséquent, afin de faire baisser la note, le Barça aurait l'intention d'inclure son Champion du monde dans la transaction, dont la valeur est estimée à 100M€. Et la clé de cet énorme deal est bien Kylian Mbappé.

Mbappé propulsé superstar du PSG