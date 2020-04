Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Griezmann, Neymar... L'échange colossal prend forme !

Publié le 3 avril 2020 à 10h15 par A.M.

Évoqué depuis plusieurs semaines, l'échange entre Antoine Griezmann et Neymar prend clairement forme. Et le FC Barcelone semble de plus en plus convaincu que son plan fonctionnera.

De nouveau au cœur de toutes les spéculations, Neymar pourrait bien retourner au FC Barcelone dans les prochaines semaines. Il y a un an, le Brésilien a tout fait pour quitter le PSG et retourner en Catalogne. En vain puisque les deux clubs n'ont jamais réussi à trouver un terrain d'entente. Incapable de répondre aux exigences financières parisiennes, le Barça a proposé différentes formules incluant des joueurs et pourrait recommencer cet été. Mais cette fois-ci, avec Antoine Griezmann, le club blaugrana dispose d'un atout bien plus important pour convaincre le PSG de lâcher Neymar.

Le Barça reçoit des infos capitales en provenance de Paris