Foot - Mercato - FC Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a un plan pour cette pépite de 17 ans !

Publié le 3 avril 2020 à 12h30 par La rédaction

Alors que Pedri a signé au FC Barcelone en provenance de Las Palmas cet hiver contre 5M€ hors bonus, la direction du Barça a déjà des plans pour l’avenir de la pépite de 17 ans.

Quique Setien en pince clairement pour lui. Actuellement en deuxième division avec Las Palmas, l’Espagnol Pedri doit rejoindre le FC Barcelone l’été prochain, contre un montant de 5M€ hors bonus. Alors que le Barça est convaincu d’avoir réussi à faire signer l’un des plus grands talents de sa génération, les Catalans ont déjà de grands projets pour l’avenir du joueur offensif…

Un prêt au Barça B, ou une intégration éclair ?

Plusieurs hypothèses sont en effet envisagées par la direction barcelonaise. La première, c’est bien évidemment celle d’une intégration directe de l’ailier de Las Palmas au FC Barcelone avec l’équipe première. A 17 ans, le jeune espoir espagnol pourrait alors commencer à jouer et progresser très rapidement. Cependant, un prêt du côté du Barça B était également envisagé pour Pedri, ce qui lui permettrait de se faire les armes et de s’adapter à la philosophie barcelonaise avant d’être lancé dans le grand bain avec l’équipe première. Pourtant, Setien ne souhaite pas le faire jouer en deuxième division, et il veut le voir directement en équipe première la saison prochaine. C'était même une clause du contrat de Pedri : il ne pourra pas jouer avec le Barça B la saison prochaine. La bataille s’annonce dure avec la future pépite du Barça Francisco Trincao…