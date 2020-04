Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setien a fixé sa grande priorité pour ce été !

Publié le 4 avril 2020 à 1h00 par La rédaction

Alors que le Real Madrid est sur la piste de Fabian Ruiz, le FC Barcelone est aussi dans la course, et Quique Setien a fait de son ancien joueur sa priorité pour renforcer son milieu de terrain lors du prochain mercato.

Quique Setien n’a pas oublié l’un de ses anciens protégés. Lors de son passage en tant qu’entraîneur du Betis Séville entre 2017 et 2019, l’actuel entraîneur du FC Barcelone a eu l’occasion d’entraîner le milieu de terrain international espagnol Fabian Ruiz, qui est une des pistes pour le prochain mercato des Blaugranas . Et c’est pour cette raison que, d'après les informations de AS , Quique Setien a fait de Fabian sa priorité…

Fabian Ruiz, la priorité de Setien