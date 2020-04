Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour Icardi !

Publié le 4 avril 2020 à 0h45 par A.C.

L’avenir de Mauro Icardi, actuellement prêté par l’Inter au Paris Saint-Germain, pourrait prendre une nouvelle tournure.

Alors qu’il semblait pouvoir s’inscrire dans la durée au Paris Saint-Germain, grâce à l’option présente dans son contrat, Mauro Icardi souhaite retrouver l’Italie. Il en aurait informé Leonardo et devrait donc retrouver l’Inter au terme de son prêt. A Milan il n’est plus le bienvenu et la presse italienne a récemment annoncé qu’Icardi pourrait rebondir à la Juventus, qui avait d’ailleurs déjà tenté le coup l’été dernier... avant que le joueur ne file au PSG.

Ça se complique pour une arrivée d’Icardi à la Juve...