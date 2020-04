Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi a une première certitude pour son avenir !

Publié le 3 avril 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Même si son avenir au PSG semble très incertain, Mauro Icardi serait déjà fixé sur un point pour l’été prochain : il ne devrait pas rejoindre Naples comme est pourtant l’un de ses prétendants.

Actuellement prêté au PSG avec une option d’achat de 70M€ par l’Inter Milan, Mauro Icardi semble dans le flou le plus total pour son avenir. Le buteur argentin a perdu sa place de titulaire au Parc des Princes, et Leonardo ne serait d’ailleurs plus enclin à lever l’option d’achat dont il dispose pour recruter définitivement Icardi. En Italie, deux prétendants auraient déjà pris position pour le relancer l’été prochain : la Juventus ainsi que Naples, mais l’une de ces deux pistes semble déjà éteinte pour le buteur du PSG.

Naples n’aura pas les moyens d’acheter Icardi