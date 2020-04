Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan De Ligt ferme la porte à une arrivée au Barça !

Publié le 3 avril 2020 à 23h30 par J.-G.D.

Invité à s’exprimer sur l’avenir de Matthijs de Ligt, et notamment une possible arrivée au Barça ou à Manchester United, le beau-père du défenseur de la Juventus a annoncé que son gendre se plait à Turin.

Alors qu’il avait l’Europe tout entière à ses pieds la saison dernière, Matthijs de Ligt n’avait pas jugé bon de répondre favorablement aux sirènes du Barça. L'international néerlandais s'était finalement envolé pour Turin, mais le Barça n'aurait pas dit son dernier mot pour le défenseur de la Juventus. En effet, Mino Raiola, son agent, aurait promis un transfert à Barcelone en... 2022. Le n°4 de la Vieille Dame pourrait également rejoindre Manchester United dès le mercato estival, lui qui faciliterait le retour de Paul Pogba à la Juve. Interviewé par Tuttojuve ce vendredi, Keje Molenaar, ancien joueur de l’Ajax et beau-père de De Ligt, en profite pour évoquer les rumeurs l’envoyant à Barcelone et en Premier League.

« Ce ne sont que des rumeurs, c’est tout »