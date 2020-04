Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le message fort du clan Harry Kane sur son avenir !

Publié le 3 avril 2020 à 23h00 par J.-G.D.

L’entourage d’Harry Kane fermerait clairement la porte à un transfert de l’attaquant de Tottenham à Manchester United cet été. Qu’en sera-t-il concernant le Real Madrid ?

Considéré comme l’un des meilleurs buteurs en Europe, Harry Kane alimente les rumeurs puisque le Real Madrid et Manchester United aurait actuellement des vues sur l’international anglais. Ce dernier a d’ailleurs évoqué récemment un éventuel départ des Spurs : « Si je sens que nous ne progressons pas en équipe ou que nous n'allons pas dans la bonne direction, je ne suis pas quelqu'un qui resterait uniquement pour le plaisir ». Une belle ouverture pour Zinedine Zidane et Ole Gunnar Solskjær, mais les Mancuniens seraient hors course dans le dossier Kane.

Manchester n’aurait « aucune chance » pour Kane