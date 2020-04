Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu reçoit un message clair pour Timo Werner !

Publié le 3 avril 2020 à 22h00 par J.-G.D.

En réponse aux sollicitations autour de Timo Werner, pisté par FC Barcelone ou encore Liverpool, Markus Krösche, directeur sportif de Leipzig, ne voit pas son buteur quitter le club.

Devenu l’une des grandes révélations de cet exercice 2019-2020, notamment grâce au parcours de Leipzig en Ligue des Champions, Timo Werner susciterait la convoitise de quelques clubs. Barcelone, Liverpool, le Bayern Munich, la Juventus et l’Inter Milan devraient être à la lutte concernant l’avant-centre allemand. Le mercato estival s’annonce donc mouvementé pour le buteur de 24 ans. Mais Markus Krösche, directeur sportif de la formation de Bundesliga, met les choses au clair sur l’avenir de Timo Werner.

« Aucune raison majeure pour que Timo pense à un changement »