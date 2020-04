Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane contraint d’abandonner une énorme piste ?

Publié le 3 avril 2020 à 19h30 par La rédaction

Alors que Sadio Mané est une des priorités de Zinedine Zidane pour le prochain mercato estival, The Athletic annonce que Liverpool ne souhaite pas vendre son joueur au Real Madrid l’été prochain.

Nouveau coup de froid dans un dossier offensif de Zinedine Zidane. À la recherche de nouveaux renforts offensifs pour épauler Karim Benzema (seul attaquant à plus de 10 buts depuis le début de saison), Zidane avait jeté son dévolu sur Sadio Mané, qu’il souhaite de tout cœur voir venir au Real Madrid l’été prochain. Cependant, le joueur a été déclaré intransférable par Liverpool…

Liverpool n’est pas vendeur pour Mané