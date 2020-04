Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une fenêtre de tir pour le successeur de Thiago Silva !

Publié le 4 avril 2020 à 0h15 par A.D.

Pour assurer la succession de Thiago Silva, Leonardo pourrait miser sur Kalidou Koulibaly. Alors qu'il pourrait perdre son défenseur sénégalais, le Napoli viserait Jan Vertonghen pour le remplacer.

Le Napoli aurait déniché le successeur potentiel de Kalidou Koulibaly. En fin de contrat à l'issue de la saison, Thiago Silva pourrait faire ses valises et quitter le PSG en juillet prochain. Pour le remplacer, Leonardo aurait déjà identifié plusieurs noms, et en particulier celui de Kalidou Koulibaly. Alors que son défenseur sénégalais pourrait prendre le large, Gennaro Gattuso aurait déjà trouvé son possible successeur.

Jan Vertonghen, l'héritier de Kalidou Koulibaly ?