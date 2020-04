Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a-t-il fait son choix entre Mbappe et Neymar ? La réponse

Publié le 3 avril 2020 à 22h15 par A.M.

En Espagne, certains médias affirment aujourd’hui que Leonardo a bien fait son choix entre Mbappe et Neymar. Que faut-il en penser ? Analyse

Mundo Deportivo annonce jeudi dans ses colonnes que Leonardo aurait déjà fait son choix entre ses deux stars offensives, Neymar et Kylian Mbappe. Le média catalan affirme que le manager brésilien souhaite absolument conserver l’attaquant français et qu’il pourrait se résoudre plus facilement à lâcher Neymar. Que faut-il en penser ?

Plus compliqué que cela…

En fait, la situation apparaît tout de même plus complexe : l’idée de départ de Leonardo et du PSG paraît bien de conserver les deux stars et de bâtir autour d’elles, tant le manager brésilien a compris que le départ de l’un entraînerait quasi obligatoirement le départ de l’autre. Après en fonction des circonstances, il est évident que le club pourrait réfléchir : pour Mbappe, un transfert semble exclu cet été, la première raison tenant dans la stratégie du Real, qui est déterminé à attendre juin 2021, à un an de la fin de contrat du joueur, pour bouger… Quant à Neymar, il apparaît clair que le PSG n’ouvrira la porte que si le Brésilien l’exprime ouvertement, et encore ce sera sous conditions sévère, conformément à ce que Leonardo a fait depuis son retour aux commandes : en clair, il faudra mettre 180M€ sur la table, et pas un centime de moins, sinon Neymar restera.