Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'active pour boucler un dossier brûlant !

Publié le 3 avril 2020 à 17h45 par A.M.

Grand espoir du centre de formation du PSG, Adil Aouchiche n'a pourtant toujours pas signé son premier contrat professionnel. Mais Leonardo ne lâche rien dans ce dossier.

Leonardo ne compte pas reproduire les erreurs qui ont été faites dans le passé au PSG qui a vu filer de nombreux grands espoirs. Au début du mois de janvier, le directeur sportif parisien évoquait d'ailleurs la situation de Tanguy Kouassi et d'Adil Aouchiche : « On a fait jouer des jeunes à qui il reste un contrat de six mois. Des jeunes qui ne sont pas encore majeurs (...) Vous savez comme moi tout ce qui existe dans ces cas. Je pense qu’on a tout fait pour ces joueurs-là. Aujourd’hui, leur décision est dans leurs mains . » Mais la situation est tendue puisque le défenseur central semble proche du RB Leipzig tandis que le milieu offensif est suivi en Ligue 1 par Rennes et Bordeaux, comme Le 10 Sport vous le révélait il y a quelques semaines.

Leonardo proche d'un accord avec Aouchiche