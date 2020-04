Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup en Angleterre se confirme pour Al-Khelaïfi !

Publié le 3 avril 2020 à 23h45 par La rédaction

Alors qu’en octobre dernier, The Times déclarait que le propriétaire du PSG Nasser al-Khelaïfi souhait racheter le club de Leeds United, en Championship, le président actuel du club anglais, Andrea Radrizzani, ne ferme pas la porte à un rachat.

C’est pas moins de 20 offres de reprise pour Leeds United qu'Andrea Radrizzani, président du club anglais de Championship, a déjà reçues. Parmi elles, une offre a particulièrement retenu son intérêt : celle de Qatar Sports Investment et de Nasser al-Khelaïfi.

Leeds ouvre la porte à des investisseurs, mais...