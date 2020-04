Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fixé pour ce successeur de Meunier ?

Publié le 3 avril 2020 à 22h45 par A.C.

Leonardo devra y mettre le prix s’il souhaite attirer Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain, pour remplacer Thomas Meunier.

Très en forme avec le Borussia Dortmund, où il est prêté depuis l’été 2018, Achraf Hakimi affole pas mal de clubs européens. Il y a bien sur le Real Madrid, son club, où Zinedine Zidane aimerait le retrouver, mais également le Paris Saint-Germain ! La presse espagnole assure en effet que Leonardo aurait craqué pour l’international marocain, qui pourrait succéder à Thomas Meunier au PSG.

Le Real Madrid prêt à vendre Hakimi pour 60M€ !