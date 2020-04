Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fait une entrée fracassante dans un gros dossier !

Publié le 3 avril 2020 à 11h45 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral gauche afin de compenser le départ de Layvin Kurzawa dont le contrat prend fin en juin prochain, le PSG se serait bien lancé dans la course pour Alex Telles. Et Leonardo souhaite rapidement passer à l'action.

Cet été, la priorité du Paris Saint-Germain sera de compenser le départ des joueurs en fin de contrat, et cela concerne essentiellement le secteur défensif. Layvin Kurzawa devrait ainsi quitter le club de la capitale et son nom circule déjà avec insistance du côté de la Juventus, d'Arsenal et même du FC Barcelone. Pour le remplacer, Leonardo compte bien frapper un grand coup et songe à recruter Alex Sandro ou Alex Telles. Le PSG pourrait d'ailleurs passer à l'action pour le latéral gauche du FC Porto.

Le PSG veut rattraper son retard pour Alex Telles