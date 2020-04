Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setién sauvé... par le coronavirus ?

Publié le 3 avril 2020 à 21h30 par B.C.

Alors qu'il ne ferait pas l'unanimité en interne, Quique Setién devrait tout de même être conservé par le FC Barcelone à l'issue de la saison en raison de la situation actuelle.

Nommé à la tête du FC Barcelone en lieu et place d'Ernesto Valverde le 13 janvier, Quique Setién devait apporter du mieux dans le jeu de l'équipe catalane. Force est de constater que le nouvel homme fort du Barça n'est pas parvenu à remplir sa mission lors de ses premiers mois du côté du Camp Nou, et l'épidémie de coronavirus pourrait l'empêcher de décrocher la Liga et la Ligue des Champions à l'issue de la saison. Mais avant le début de cette pandémie, différents médias espagnols avaient annoncé que Quique Setién ne faisait pas l'unanimité auprès des joueurs et de la direction. Qu'en est-il alors aujourd'hui ?

Quique Setién maintenu par défaut ?