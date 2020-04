Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça serait passé à l'action pour Neymar !

Publié le 3 avril 2020 à 18h15 par B.C.

Désireux de récupérer Neymar au prochain mercato estival, le FC Barcelone aurait déjà pris la température auprès du PSG pour évoquer le transfert de l'international brésilien, et le club culé serait confiant.

Malgré la crise du coronavirus qui risque d'impacter fortement l'économie du football, le FC Barcelone verrait les choses en grand pour le prochain mercato. Ainsi, Neymar serait de nouveau la grande priorité des Blaugrana . Une année après son départ avorté, l'international brésilien risque donc de refaire parler de lui dans les prochains mois, d'autant que le Barça serait déterminé à parvenir à ses fins cette fois-ci. D'ailleurs, la direction catalane aurait déjà pris la température auprès du club de la capitale pour évoquer un possible transfert de Neymar.

Première approche non concluante du Barça pour Neymar, mais...