Mercato - PSG : Thiago Silva dévoile sa prochaine destination !

Publié le 3 avril 2020 à 14h45 par A.D.

Avant de poser ses valises au Milan AC, Thiago Silva défendait les couleurs de Fluminense. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Ô Monstro a ouvert la porte à un retour dans le club brésilien.

Thiago Silva connait l'identifié de son prochain club. Avant de rejoindre le Milan AC, Ô Monstro a fait le plus grand bonheur de Fluminense. En fin de contrat à l'issue de la saison, le capitaine du PSG serait encore dans le flou total quant à son avenir à court terme. Malgré tout, il aurait une idée bien précise de sa prochaine destination. Comme il l'a clairement expliqué à Caio Ribeiro lors d'un live organisé sur Twitter , Thiago Silva (35 ans) aimerait faire son retour à Fluminense avant de mettre un terme à sa carrière.

«Je pense à rentrer et porter à nouveau ce maillot»

« J’ai (le rêve de revenir) parce que dans l’un des moments les plus difficiles de ma vie (il avait été victime de la tuberculose, ndlr), Fluminense m’a ouvert les portes. Je suis très reconnaissant. Et cette gratitude est au-dessus de tout. Je pense que oui, je ne sais pas quand, mais je pense à rentrer et porter à nouveau ce maillot » , a-t-il confié dans des propos rapportés par Canal Supporters .