Mercato - PSG : Leonardo est à la traîne pour ce successeur de Thiago Silva…

Publié le 3 avril 2020 à 6h00 par Th.B.

Pour combler le vide laissé par le départ de Thiago Silva à la fin de la saison, le PSG penserait à Gabriel. Le défenseur du LOSC figurerait aussi sur les tablettes de Chelsea qui le suivrait depuis un bon moment…

Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 15 février, Leonardo travaille sur la succession de Thiago Silva et voit en Gabriel une véritable option pour prendre la succession du capitaine du PSG. Pour rappel, le contrat du Brésilien avec le club de la capitale arrivera à expiration en juin prochain. Le directeur sportif du PSG multiplierait les pistes pour sa succession et suivrait également Kalidou Koulibaly. Cependant, en ce qui concerne le défenseur du LOSC, Leonardo accuserait un retard conséquent sur Chelsea.

Un intérêt de Chelsea depuis l’automne dernier