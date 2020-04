Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Barça... Griezmann victime du dernier très gros coup de Bartomeu ?

Publié le 3 avril 2020 à 16h15 par A.M.

Alors que le mandat de Josep Maria Bartomeu arrive prochainement à échéance, le président du Barça rêve de réaliser un dernier coup, à savoir rapatrier Neymar. Et pour cela il n'hésitera pas à sacrifier Antoine Griezmann.

La présidence de Josep Maria Bartomeu n'aura pas été de tout repos. Entre les résultats sportifs en dents de scie, le départ de Neymar, les polémiques extra-sportives et un recrutement pas toujours très judicieux, le président du FC Barcelone est régulièrement critiqué. Et alors que son mandat arrive prochainement à son terme, le président du club catalan souhaite partir sur une bonne note et semble prêt à tout pour boucler le retour de Neymar malgré les relations compliquée avec le PSG. Et dans ce dossier, c'est Antoine Griezmann qui pourrait en faire les frais.

L'échange Griezmann/Neymar, le dernier coup de Bartomeu ?