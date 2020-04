Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo à l'origine d'un coup de tonnerre pour Neymar ?

Publié le 3 avril 2020 à 20h15 par B.C.

Courtisé par le FC Barcelone, Neymar ne devrait pas être retenu par Leonardo cet été en cas d'offre satisfaisante en provenance de Catalogne.

Cette fois-ci cela ne fait aucun doute, le feuilleton Neymar est relancé. Depuis plusieurs semaines, la presse catalane annonce que le FC Barcelone ferait du Brésilien sa priorité pour renforcer son secteur offensif au cours du prochain mercato, et ce n'est pas la crise économique qui se profile dans le football en raison de l'épidémie de coronavirus qui devrait inciter le Barça à revoir ses plans. De son côté, Neymar verrait d'un bon œil cet intérêt, lui qui n'aurait pas l'intention de prolonger son contrat avec le PSG, courant actuellement jusqu'en juin 2022. Et ce n'est pas Leonardo qui risque de forcer Neymar à rester dans la capitale...

Des relations toujours tendues entre Neymar et Leonardo