Mercato - PSG : Énorme rebondissement pour l'échange Griezmann-Neymar !

Publié le 3 avril 2020 à 17h15 par A.D.

Selon la presse espagnol, le PSG et le FC Barcelone pourraient échanger Antoine Griezmann et Neymar lors du prochain mercato estival. Toutefois, le champion du monde français, lui-même, pourrait totalement faire capoter cette opération.

Antoine Griezmann pourrait annihiler son échange avec Neymar. Ces derniers jours, la presse espagnole insistait sur la possibilité de voir Neymar et Antoine Griezmann faire une chassé-croisé. Selon les informations de ce vendredi matin, divulguées par Sport.es , Kylian Mbappé pourrait faciliter l'opération Neymar-Griezmann. En effet, le PSG aurait fait de la prolongation de son attaquant français une priorité, et un départ de Neymar pourrait lui permettre d'avoir les moyens de son ambition. Si Neymar venait à faire ses valises, le club de la capitale pourrait ainsi accueillir Antoine Griezmann. Dans un tel scénario, Kylian Mbappé jouerait le rôle de superstar du PSG. Un statut qu'Antoine Griezmann ne viendrait pas entraver. Néanmoins, ces projets pourraient tout de même être perturbé par l'ancien de l'Atlético.

Antoine Griezmann déterminé à s'imposer au Barça ?