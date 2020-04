Foot - Mercato - FC Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setien cible trois joueurs pour son milieu de terrain !

Publié le 3 avril 2020 à 20h00 par La rédaction

En quête de jeunes milieux de terrain pour renforcer son équipe Quique Setien a coché trois noms sur sa short-list pour le prochain mercato estival.

Quique Setien voit les choses en grand pour le FC Barcelone. Après quelques mercatos critiqués lorsque Valverde était à la tête de l’équipe, le Barça n’a plus le droit à l’erreur sur le marché des transferts. Alors que Quique Setien cherche à renforcer son milieu de terrain vieillissant (Busquets a 31 ans, Ivan Rakitic 32 et Arturo Vidal 33) avec des jeunes joueurs, trois noms sortent du lot et son inscrits sur la short-list de l’ancien technicien du Betis Séville.

Fabian Ruiz, Rodrigo Bentancur et Nicolo Barella ciblés