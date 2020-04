Mercato - PSG : Mauro Icardi aurait fait une annonce tonitruante à Leonardo !

Foot - Mercato - PSG

Prêté au Paris Saint-Germain dans les dernières heures du mercato, Mauro Icardi aurait décidé de ne pas rester au sein du club de la capitale et ainsi retourner en Italie à l'issue de son prêt.

En quête d'un nouveau buteur afin d'anticiper la succession d'Edinson Cavani, Leonardo n'a pas manqué de sauter sur l'occasion qui s'est présentée avec Mauro Icardi. En grande difficulté à l'Inter Milan où il est en conflit avec la direction, l'attaquant argentin a été prêté un an au PSG dans les dernières heures du mercato. Le club de la capitale dispose d'ailleurs d'une option d'achat non obligatoire estimée à 70M€. Mais alors qu'à l'issue de la première partie de saison, il semblait quasiment certain que le PSG allait lever cette option d'achat, le début d'année 2020 de Mauro Icardi, qui a perdu sa place de titulaire au profit d'Edinson Cavani, aurait tout changé.

Et alors que le PSG commençait à avoir des doutes concernant l'avenir de Mauro Icardi, l'attaquant argentin aurait pris les devants. A en croire les informations de Nicolo Schira, le numéro 18 parisien ne voudrait plus rester au sein du club de la capitale. Wanda Nara, qui est l'agent et la femme de Mauro Icardi, aurait appelé Leonardo pour lui faire part de leur décision. Par conséquent, le PSG aurait immédiatement stoppé les discussions avec l'Inter Milan au sujet de l'avenir du buteur argentin. Autrement dit, après Edinson Cavani, le PSG s'apprête à perdre son autre avant-centre, et Leonardo voit se profiler un nouveau chantier colossal.

