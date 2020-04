Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça lance les grandes manœuvres pour Kurzawa !

Publié le 4 avril 2020 à 9h15 par A.M.

Libre de tout contrat à l'issue de la saison, Layvin Kurzawa ne devrait pas prolonger son bail avec le PSG. Une aubaine pour le FC Barcelone en quête d'un latéral gauche à bas coût. Et les premières discussions auraient démarré.

Dans les prochaines semaines, la défense du Paris Saint-Germain pourrait être décimée. En effet, plusieurs joueurs de l'arrière garde parisienne arrivent en fin de contrat, et les prolongations tardent à se présenter. Thomas Meunier semble ainsi proche de rejoindre le Borussia Dortmund, Thiago Silva est sans nouvelles de Leonardo tandis que le cas de Tanguy Kouassi, qui n'a toujours pas accepté de signer son premier contrat professionnel, est un peu à part, même si son nom revient avec insistance du côté du RB Leipzig. Enfin, Layvin Kurzawa, également en fin de contrat, semble également sur le départ. Proche de la Juventus cet hiver dans le cadre d'un échange avec Mattia De Scilglio, le latéral gauche du PSG est annoncé avec du côté d'Arsenal. Mais c'est désormais le FC Barcelone qui semble en pole position.

Le Barça négocie avec Kurzawa