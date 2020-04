Mercato - Barcelone : Bartomeu ne lâche pas ce dossier à 111M€ !

Foot - Mercato - Barcelone

Lautaro Martinez aura bien réussi à pallier le départ de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain. Pisté par de nombreux clubs, l’attaquant de l’Inter Milan se rapprocherait doucement mais surement du FC Barcelone.

Ce n’est plus un secret pour personne, Lautaro Martinez est dans le viseur de nombreux clubs. Pisté par le FC Barcelone, l’attaquant de l’Inter Milan serait dans le viseur du Real Madrid et même du Paris Saint-Germain. Est-il sur le départ ? Avant que le coronavirus ne prenne malheureusement des proportions énormes, le Barça aurait fait une offre de 150M€ avec plusieurs joueurs. S’il on en croit ces informations, les dirigeants de l’Inter Milan auraient été très clairs avec les représentants du club catalan sur le sujet.

Selon les informations de Nicolò Schira, journaliste italien, l’Inter Milan serait prêt à laisser partir leur attaquant de 22 ans si la clause libératoire à hauteur de 111M€ était levée. Antonio Conte aurait été très ferme avec la direction du club milanais en disant que Nélson Semedo et Júnior Firpo n’étaient pas dans ses plans. Pour s’enrôler la pépite argentine, Bartomeu serait même proche d’offrir un contrat avec un salaire de 10M€ par an à Lautaro. Reste à savoir si les dirigeants barcelonais sont prêts à s’aligner avec les demandes de l’Inter Milan.

