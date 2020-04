Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre dans le dossier Lautaro Martinez !

Publié le 1 avril 2020 à 20h00 par A.C.

Les négociations entre l’Inter et le FC Barcelone, actuellement à l’arrêt à cause de la crise sanitaires, pourraient finalement tomber à l’eau.

C’est un secret de Polichinelle. Lionel Messi veut Lautaro Martinez à ses côtés, au FC Barcelone. Le sextuple Ballon d’Or milite ainsi auprès de ses dirigeants pour qu’ils bouclent le transfert de son compatriote. Son club de l’Inter ne serait pas totalement contre, puisqu’une opération d’une valeur totale de 150M€, avec plusieurs joueurs barcelonais concernés, pourrait être bouclée avec le Barça.

L’Inter pourrait mettre fin aux négociations avec le Barça