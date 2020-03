Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez vise une prolongation à l’Inter Milan ?

Publié le 31 mars 2020 à 20h30 par La rédaction

L’agent de Lautaro Martinez s’est exprimé dans les médias argentins. Des phrases riches d’enseignements. Décryptage.

Au micro de la radio argentine Radio La Plata , Alberto Yaque, l’agent de Lautaro Martinez, s’est exprimé sur l’avenir de son joueur, sous contrat avec l’Inter Milan, mais convoité par plusieurs grandes écuries européennes : « On dit que le Barça ou le Real Madrid le veulent, lui réagit comme si de rien n'était. D’autres joueurs ne pourraient pas dormir. Il ne me demande pas si ces rumeurs sont vraies ou non. Il se concentre sur le club où il se trouve et sur son travail. Il s'entraîne, il prend soin de lui. Il n'attend rien. Il veut jouer et marquer des buts. Nous avons aussi rencontré beaucoup de gens, nous avons parlé, mais rien de plus. Il n'y a rien de formel ou de sérieux. Pour lui, c’est un rêve d’être l'un des joueurs les plus convoités sur le marché. Son évolution constante a fait que les plus grands clubs au monde s’intéressent à lui. Espérons qu’il soit récompensé de tout ce travail ».

Mise de pression

Que penser de ces déclarations ? Sans avoir l’air d’y toucher, tout en indiquant que tout cela n’impacte pas l’implication de son joueur, l’agent émet le message entre les lignes qu’il devient impérieux pour l’Inter de réévaluer fortement le contrat du buteur argentin. C’est probablement dans ce sens qu’il faut comprendre la « récompense de tout ce travail ». D’ailleurs, il n’hésite pas à mettre la pression sur l’Inter en confirmant publiquement l’existence de contacts avec Barcelone et le Real Madrid. Mais l’intention première du clan Lautaro Martinez semble bien être de prolonger avec forte réévaluation avec l’Inter.