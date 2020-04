Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier chaud de Leonardo débloqué par un ancien du PSG !

Publié le 1 avril 2020 à 22h15 par A.C.

Salvatore Sirigu, ancien gardien du Paris Saint-Germain, pourrait rendre un grand service à Leonardo.

Pour le poste de gardien, Leonardo a un rêve. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaite engager Gianluigi Donnarumma, qu’il connait bien pour l’avoir côtoyé au Milan AC. La situation contractuelle de l’Italien pourrait jouer en faveur du PSG, puisque face à l’impossibilité de le prolonger les Rossoneri semblent vouloir le vendre cet été, afin de ne pas le perdre libre en juin 2021.

Sirigu, successeur annoncé de Donnarumma à Milan ?