Mercato - PSG : Ce nouvel indice de taille sur l’avenir de Dybala !

Publié le 1 avril 2020 à 23h15 par J.-G.D.

L’agent de Paulo Dybala, Jorge Antun, et la Juventus seraient toujours en pourparlers concernant la prolongation de contrat de l’attaquant turinois, dans les petits papiers du PSG.

Un temps annoncé vers le PSG, Paulo Dybala serait toujours une piste de Leonardo. Le directeur sportif du PSG aurait toujours des vues sur l’attaquant de la Juventus, mais le retour en forme de l’international argentin cette saison pourrait compromette ses plans. La Vieille Dame tenterait de prolonger La Joya , actuellement liée au club jusqu’en 2022. Un nouveau bail de deux ans l’attendrait, mais les deux parties ne seraient pas d'accord sur un point.

Un désaccord sur le salaire de Dybala ?

Nicolò Schira fait un point sur le dossier Paulo Dybala. Le journaliste italien précise, via Twitter , que le conseiller de l’Argentin (Jorge Antun) et la Juventus seraient toujours en contacts téléphoniques, à propos d’une prolongation de contrat. La question du futur salaire poserait toutefois problème. Les Turinois lui proposeraient donc 10M€, plus des bonus, par saison, alors que Dybala demanderait 12M€. De quoi redonner espoir au PSG ? Affaire à suivre...