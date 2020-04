Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un obstacle XXL se confirme pour Leonardo avec Dybala !

Publié le 1 avril 2020 à 10h15 par A.C.

Le dossier Paulo Dybala ne s’emble décidément pas de splus simples pour Leonardo, qui aimerait attirer l’attaquant de la Juventus au Paris Saint-Germain.

Lors de son retour, Leonardo est passé tout près d’un gros coup. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a en effet failli rafler la mise avec Paulo Dybala l’été dernier. Après cet échec, il a continué à suivre l’Argentin, dont la situation à la Juventus semble toutefois avoir totalement changé. Seulement quelques mois après l’avoir poussé vers la sortie, les octuples champions d’Italie souhaitent en effet prolonger Dybala jusqu’en 2024 pour éloigner les sirènes du PSG et des autres grands club européens.

La Juventus veut absolument prolonger Dybala