Mercato - PSG : Un effort de 10M€ pour la succession de Thiago Silva ?

Publié le 1 avril 2020 à 20h45 par A.C.

Annoncé comme la grande priorité du Paris Saint-Germain afin de remplacer Thiago Silva, Kalidou Koulibaly pourrait se voir offrir un très bon salaire.

Régulièrement lié au Paris Saint-Germain ces dernières années, Kalidou Koulibaly pourrait bien débarquer dans la capitale au cours des prochains mois. Thiago Silva est en fin de contrat et, à 35 ans, il ne semble plus rentrer dans les plans de Leonardo. Ainsi, le directeur sportif du PSG a décidé de jeter son dévolu sur le défenseur du Napoli. Le Sénégalais, considéré comme l’un des meilleurs défenseurs au monde, semble plus accessible qu’auparavant. Les dirigeants napolitains, qui se sont toujours opposés à sa vente, semble convaincus que le moment est venu de se séparer.

« Koulibaly ? Au Napoli il gagne 6M€ nets et il en gagnera près de 10M€ en France »