Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rival de Leonardo aurait des doutes, pour ce coup à 0€ !

Publié le 1 avril 2020 à 18h15 par A.C.

L’un des principaux adversaires de Leonardo et du Paris Saint-Germain dans la course à Willian, aurait des gros doutes.

Cet été, Willian devrait être l’un des gros dossiers du mercato. Son contrat avec Chelsea touche à son terme et il ne devrait pas prolonger, comme il l’a récemment expliqué. « La prolongation avec Chelsea ? C’est devenu impossible parce que j’ai demandé un contrat de trois ans et eux ne m’offrent que deux ans » a déclaré l’ailier de 31 ans, lors d’un entretien accordé à ESPN Brasil . Selon nos informations, Leonardo souhaiterait l’attirer au Paris Saint-Germain, mais d’autres clubs sont sur le coup, comme la Juventus et Tottenham.

Willian, un salaire trop important pour la Juve ?