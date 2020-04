Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neuer, Donnarumma... Retournement de situation pour Leonardo ?

Publié le 1 avril 2020 à 15h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient voir l’un de leurs principaux adversaires dans la course à Gianluigi Donnarumma jeter l’éponge.

Keylor Navas aura 34 ans l’année prochaine et Leonardo préparerait déjà sa succession. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaiterait s’attacher les services de Gianluigi Donnarumma... mais seulement à l’été 2021, lorsqu’il ne sera plus lié au Milan AC. Il faut dire qu’une prolongation de Donnarumma chez les Rossoneri semble à l’heure actuelle et en Italie on assure qu’il se dirigerait doucement mais surement vers un départ. Le PSG n’est toutefois pas seul sur le coup, puisque Chelsea songerait également à l’international italien.

Neuer plutôt que Donnarumma pour Chelsea ?