Mercato - Barcelone : Sétien et Guardiola contrariés pour cette piste défensive ?

Publié le 4 avril 2020 à 0h00 par A.C.

Suivi par le FC Barcelone et Manchester City, Alessandro Bastoni pourrait se voir proposer un contrat en or.

Diego Godin est arrivé à l’Inter l’été dernier pour être un titulaire indiscutable de la défense d’Antonio Conte. C’était sans compter sur Alessandro Bastoni. Le joueur de 20 ans s’est rapidement imposé aux côtés de Milan Skriniar et de Stefan de Vrij, envoyant l’ancien capitaine de l’Atlético de Madrid sur le banc. Les prestations du jeune Italien n’ont d’ailleurs pas échappé à Pep Guardiola et Quique Sétien, qui voudraient l’attirer respectivement à Manchester City et au FC Barcelone.

Bastoni, le nouveau pilier de l’Inter