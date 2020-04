Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup dur pour Leonardo avec la succession de Tuchel ?

Publié le 4 avril 2020 à 13h45 par A.D.

Pour assurer la succession de Thomas Tuchel, Leonardo voudrait s'attaquer à Simone Inzaghi. Mais afin de refroidir les ardeurs du PSG, Claudio Lotito, le président de la Lazio, aurait l'intention de proposer un nouveau contrat à son coach dès la reprise de la saison.

Claudio Lotito serait dans les starting-blocks pour Simone Inzaghi. Alors qu'il n'a pas vraiment convaincu depuis son arrivée au PSG, Thomas Tuchel pourrait prendre la porte à la fin de la saison. Pour le remplacer, Leonardo, le directeur sportif du PSG, songerait notamment à Simone Inzaghi. Selon les informations d' Il Messaggero , divulguées à la fin du mois de mars, le club de la capitale serait en concurrence avec Manchester United et Arsenal pour le coach de la Lazio. Et pour repousser les avances de Leonardo, mais également celles des Gunners et des Red Devils , Claudio Lotito serait prêt à dégainer.

Une offensive de Lotito dès la reprise de la saison ?