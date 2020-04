Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une révolution orchestrée par Leonardo pour cet été ?

Publié le 4 avril 2020 à 12h45 par Th.B.

L’effectif parisien ne comptant pas assez de joueurs français au goût de Leonardo, le directeur sportif du PSG prévoirait de remédier à ce problème et aurait pour objectif de rajeunir l’effectif sur le long terme avec dans son viseur le marché italien.

Une fois la saison terminée, le PSG va perdre plusieurs joueurs plus ou moins importants de son effectif. Leurs contrats arrivant à expiration fin juin, Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa, Tanguy Kouassi, Eric-Maxim Choupo-Moting et Adil Aouachiche quitteront le club de la capitale. Sans oublier Mauro Icardi et Sergio Rico dont les prêts avec l’Inter et Fulham connaîtront leurs épilogues. En ce sens, une grosse refonte d’effectif est attendue et Leonardo aurait un objectif bien précis pour le mercato estival.

Leonardo voudrait recruter français et sur le marché italien !