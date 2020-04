Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo préparerait un contrat légendaire à Mbappé !

Publié le 4 avril 2020 à 11h45 par Th.B.

Alors que le Real Madrid resterait en embuscade pour Kylian Mbappé, le PSG envisagerait de prolonger le contrat du champion du monde tricolore en lui offrant une proposition qu’il pourrait ne pas pouvoir refuser.

Et si le départ de Neymar profitait à Kylian Mbappé ? Touchant actuellement un salaire annuel gravitant autour des 20M€, la pépite du PSG serait susceptible de voir ses revenus considérablement augmenter si le Brésilien quittait le PSG à l’intersaison. Le FC Barcelone semblerait plus motivé que jamais d’accueillir son ancien ailier au Camp Nou, alors qu’il ne lui restera que deux ans sur son contrat avec le PSG cet été. En cas de départ de Neymar, Leonardo préparerait une offensive colossale auprès du clan Mbappé.

Leonardo voudrait faire de Mbappé le joueur le mieux payé du monde !