Mercato - PSG : De l’espoir pour Zidane dans l’opération Mbappé ?

Publié le 4 avril 2020 à 6h45 par Th.B.

Témoignant de la réticence de Kylian Mbappé de prolonger son contrat avec le PSG, le Real Madrid aurait bien un coup à jouer avec le champion du monde tricolore. Cette opération serait cependant épineuse.

En cette période de crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus, les dirigeants des clubs se pencheraient déjà sur le mercato estival et prépareraient leurs offensives. Ce serait le cas du Real Madrid, qui en plus des attaquants observés par Florentino Pérez, à l’instar d’Erling Braut Haaland ou encore Harry Kane, continuerait de garder à l’oeil une piste de longue date, à savoir Kylian Mbappé. La pépite du PSG figure sur les tablettes du président du Real Madrid depuis un bon moment et serait l’attaquant rêvé par Zinedine Zidane qui ne s’en cachait plus l’automne dernier. Et la Casa Blanca aurait des raisons de rêver avec le numéro 7 du PSG.

Une ouverture pour le Real Madrid avec Mbappé, mais…