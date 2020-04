Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation sur le revirement du Bayern Munich pour Tuchel !

Publié le 4 avril 2020 à 10h15 par Th.B.

Alors que l’entraîneur du PSG était pressenti pour prendre la succession de Niko Kovac cet été au Bayern Munich, Thomas Tuchel ne bénéficiera pas du poste puisque le club bavarois a prolongé le bail de Hans-Dieter Flick vendredi. Et cette prolongation, l’entraîneur la devrait à son succès face à Chelsea.

Comme le 10 Sport vous l’a révélé le 3 janvier dernier en exclusivité, Thomas Tuchel a été approché par le Bayern Munich à la fin de l’année civile de 2019. En effet, le directeur sportif du club Hasan Salihamidzic se serait entretenu avec l’entraîneur allemand, contractuellement lié au PSG jusqu’à l’été 2021 pour prendre la succession de Hans-Dieter Flick à l’intersaison, jusqu’ici intérimaire de Niko Kovac sur le banc bavarois. Depuis, Flick semble avoir convaincu ses dirigeants qui lui ont offert un contrat en bonne et due forme. Vendredi, le Bayern Munich a officialisé la prolongation du bail du coach, à présent lié au club jusqu’en juin 2023. Et ce nouveau contrat, Flick le devrait à un succès bien particulier.

Rummenigge convaincu par Flick après la victoire face à Chelsea